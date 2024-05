Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: In Bar eingebrochen und Spielautomaten aufgebrochen; Audi mit Pflasterstein beschädigt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. In Bar eingebrochen und Spielautomaten aufgebrochen - Offenbach

(cb) Die Beamten des Einbruchkommissariats in Offenbach suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Einbruch am Dienstag in der Schloßstraße (20er Hausnummern) geben können. Bislang unbekannte Täter hebelten, zwischen 2 und 15.40 Uhr, die Eingangstür zu einer Bar auf. Dort gingen sie offensichtlich zielgerichtet zu den aufgestellten Spielautomaten, brachen diese gewaltsam auf und klauten das darin befindliche Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die bekannte Kripo-Hotline 069 8098-1234.

2. Einbrecher erbeutete Bargeld - Offenbach

(fg) Bargeld aus einer Geldkassette hat ein Einbrecher aus einem Bürogebäude in der Schreberstraße in Lauterborn entwendet. Die Tat soll sich am frühen Mittwochmorgen, gegen 3.15 Uhr, ereignet haben. Der Unbekannten kletterte zunächst über den Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Im weiteren Verlauf schob er einen dortigen Kühlschrank vor ein Fenster, bestieg das Gerät und schlug anschließend eine Fensterscheibe ein. Nachdem er mehrere Büroräume durchwühlt und seine Beute eingesackt hatte, machte sich der Unbekannte davon. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Mehrere Fahrräder geklaut - Dietzenbach

(cb) Dreiste Langfinger gelangten zwischen Montag, 18.30 und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, in eine Gemeinschaftstiefgarage im Thomas-Mann-Ring (10er Hausnummern) und klauten aus dieser mehrere Fahrräder. Hier klauten sie insgesamt vier Fahrräder. Jedes der Bikes war durch ein Fahrradschloss zusätzlich gesichert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

4. Audi mit Pflasterstein beschädigt - Obertshausen

(cb) Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen in der Brühlstraße (einstellige Hausnummern) geparkten weißen Audi A1 mit einem Pflasterstein. Ersten Erkenntnissen nach stellte der Fahrzeughalter seinen Audi am Montagnachmittag am Straßenrand ab. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, musste er eine Delle in der Beifahrertür seines Kleinwagens feststellen. Augenscheinlich wurde diese durch einen Pflasterstein verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

5. Zeugensuche nach Rollerdiebstahl - Langen

(fg) In der Nacht zum Montag haben Unbekannte einen in der Elisabethenstraße geparkten silbernen Roller gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstörte der Rollerdieb zunächst das Lenkradschloss, ehe er sich mit dem Gefährt davonmachte. Der Aprilia SR50 war im Bereich der 30er-Hausnummern geparkt. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr und Montagmorgen, 7.45 Uhr. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Offenbach 08.05.2024, Pressestelle, Felix Geis

