Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vorfahrt missachtet

Sachschaden und drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 12.30 Uhr befuhr eine 22-jähriger Mann mit seinem Seat die Kreisstraße von Oggenhausen kommend in Richtung Christophsruhe. An der Einmündung wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen Mercedes, der auf der vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Heidenheim unterwegs war. Der 52-jährige Fahrer des Mercedes kam nach der Kollision von der Fahrbahn ab und touchierte noch ein Verkehrszeichen. Neben dem 22-jährigen Unfallverursacher wurden auch eine 26-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann im Mercedes leicht verletzt. Die drei Personen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden verunfallten Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 32.000 Euro.

