Ulm (ots) - Um 15.40 Uhr war die Frau mit ihrem BMW Mini innerorts in Oppingen in der Hauptstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Fahrerin nach links von der Straße ab. Nachdem sie mit einem Stromverteilerkasten kollidierte kam sie im Vorgarten von einem Wohnhaus zum Stehen. An ihrem Mini ...

mehr