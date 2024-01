Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Große Drogenaufgriffe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Oldenburg/Ostfriesland/Rhede(Ems) (ots)

+++ Ostfriesland: Über ein Kilogramm Kokain und ein Pfund Marihuana durch Zoll sichergestellt +++ erfolgreiche Zoll-Kontrollen im Straßen- und Bahnverkehr +++

Rhede (Ems): Über ein Kilogramm Kokain stellten Zollbeamte aus Papenburg vergangenen Donnerstag (18.01.2024) bei einer PKW-Kontrolle sicher. Die Drogen befanden sich wenig aufwendig versteckt unter dem Fahrersitz des durchsuchten Autos.

"Die Entscheidung für eine nähere Kontrolle treffen meine Kolleginnen und Kollegen im Zoll-Streifendienst nicht selten in der Sekunde, in der sie ein Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr passiert. Für richtige Treffer sind deshalb weitreichende Erfahrungswerte, ein geschulter Blick und unsere eigene Risikoanalyse von entscheidender Bedeutung", erklärt Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg, zu den Kontrollansätzen des Zolls.

Bei der ersten Ansprache der Alleinreisenden (54) im PKW gab diese an, keine verbotenen Gegenstände, Bargeld oder Betäubungsmittel mitzuführen. Das Gespür der Zöllner, das Fahrzeug dennoch genauer in Augenschein zu nehmen, erwies sich als sehr richtig. Bereits beim Blick unter den Fahrersitz entdeckten die Kontrollbeamten eine Einkaufstüte, die einen szenetypisch verpackten Block mit über einem Kilogramm Kokain enthielt.

Die Zöllner leiteten umgehend ein Strafverfahren ein, stellten das Kokain sicher und nahmen die Frau in Gewahrsam. Gegenwärtig befindet sie sich in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang werden beim Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz Nordhorn geführt.

Regionalbahn RE 15 zwischen Leer und Meppen: Rund 500 Gramm Marihuana fanden Beamte des Papenburger Zolls am vergangenen Freitag (19.01.2024) bei Kontrollen von Reisenden im Bahnverkehr. Wichtiger Hinweisgeber für den Drogenfund war Zollhund Bruk.

Die Zollstreife in der fahrenden Regionalbahn hatte den Schmuggel von verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln im Fokus. Das Anzeigeverhalten des Zollhundes Bruk führte die Zöllner zu mehreren Aufgriffen an Marihuana, Kokain und Amphetamin.

"Diese Funde waren jedoch kleinere Drogenmengen, was wiederum für die feine Nase unserer Zollhunde spricht", erläutert Mauritz weiter. Kurz vor dem Abschluss des Kontrollgangs im Zug zeigte Bruk jedoch am Rucksack eines Mannes (19) an, der sich bereits im Ausgangsbereich des Zugabteils aufhielt.

Die Zöllner durchsuchten den Rucksack und stießen schnell auf zwei Kunststoffbeutel, prall gefüllt mit Marihuana. Auch diese Drogen wurden durch den Zoll sichergestellt; ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall gab der Zoll an die Polizei Papenburg ab.

Original-Content von: Hauptzollamt Oldenburg, übermittelt durch news aktuell