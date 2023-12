Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: NS-Uniformteile beschlagnahmt

Oldenburg/Uplengen/Norden (ots)

+++ Der Zoll entdeckt mehrere NS-Uniformteile und weitere Devotionalien mit NS-Symbolik bei Fahrzeugkontrolle. +++

Parkplatz Uplengen-Süd, Bundesautobahn 28, Fahrtrichtung Oldenburg: Diverse Uniformteile und Relikte mit NS-Symbolik fand eine Oldenburger Zollstreife bei der Kontrolle eines PKW.

In der vergangenen Woche (11.12.2023) geriet in den Mittagsstunden ein in Norden zugelassener PKW mit zwei 18-jährigen Insassen in eine Zollkontrolle. Die Frage der Zöllner nach dem Mitführen von verbotenen Gegenständen, insbesondere von Betäubungsmitteln, verneinten beide. Dennoch entschieden sich die Zollbeamten für eine nähere Überprüfung des Fahrzeugs und seinen Insassen.

Drogen oder größere Summen Bargeld wurden dabei nicht gefunden, jedoch stießen die Zöllner auf offen im Fahrzeug gelagerte NS-Devotionalien.

"Wir haben häufige Aufgriffe im Betäubungsmittelbereich. Die Deliktskreise, die unsere Kontrollbeamten auf der Straße im Blick haben, sind jedoch sehr viel weiter gefasst. Auch die Sicherstellung verfassungsfeindlicher Symbolik zählt zu den Aufgaben meiner Kollegen", erläutert Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg, zu den Hintergründen der aktuellen Kontrollfunde.

Neben einem Messer und einem Bajonett, fanden die Beamten vornehmlich Uniformteile mit eindeutiger NS-Symbolik wie Hakenkreuz und SS-Runen. Darunter ein vollständiger Uniformrock und ein Stahlhelm der Wehrmacht.

Der Zoll stellte diese Funde umgehend sicher und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Der Sachverhalt wird nunmehr bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg geführt.

