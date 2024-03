LPI-SHL: Personen leicht verletzt

Vacha (ots) - Am Freitag, den 01.03.2024 wurden zwei Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Friedhofes in Vacha angegriffen. Während einer Beerdigung! In der Zeit von 13.45 Uhr bis 15:00 Uhr wurden jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und die Handtaschen im Fahrzeug entwendet. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3000 EUR. Der Beuteschaden beträgt etwa 500 EUR. Sollte jemand Hinweise zu einem ...

