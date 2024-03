LPI-SHL: Unfallfluch

Suhl (ots) - Am 01.03.2024, gegen 11.35 Uhr stellte ein 58jähriger Mann aus Themar sein Fahrrad kurzzeitig am Fahrkartenautomat am Bahnhof in Suhl ab. Im weiteren Verlauf wurde er von zwei männlichen Personen abgelenkt und ein dritter unbekannter Täter entwendet in diesem Zeitraum das Fahrrad im Wert von ca. 1700,- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich im Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

