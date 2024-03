LPI-SHL: Diebstahl

Kaltennordheim (ots) - Donnerstagnachmittag räumte eine Frau in einem Einkaufmarkt in der Feldabahnstraße in Kaltennordheim Waren im Wert von über 250 Euro in ihren Einkaufswagen. Anschließend verließ sie den Markt ohne zu Bezahlen durch den Eingangsbereich. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Sachverhalt und sprach die Ladendiebin an ihrem Auto an. Die Polizei kam zur Anzeigenaufnahme vor Ort und letztendlich bezahlte ...

