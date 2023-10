LPI-J: Einbruch in ein Gebäude der Tafel

Weimar (ots) - Am Samstagabend brachen unbekannte Täter in das Gelände eines Holzhandels im Bereich der Gemeinde Grammetal ein. Sie durchschnitten den Maschendrahtzaun und gelangten so zum Bürogebäude. Nachdem die Alarmanlage teilweise zerstört wurde, gelangten sie durch Manipulation eines Fensters ins Innere. Dort wurden auf den ersten Blick 400 Euro Bargeld aus einer Handkasse entwendet. Sachschaden entstand in ...

mehr