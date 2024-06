Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 12.06.2024 kam es gegen 17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in 31582 Nienburg, Quaet-Faslem-Straße Ecke Vahlandstraße. Zwei Mädchen, 16 und 11 Jahre alt, fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter die Quaet-Faslem-Straße in Richtung Cretschmar Straße. Im Kreuzungsbereich Vahlandstraße befuhr eine vorfahrtsberechtigte PKW-Führerin mit ihrem VW Golf die Vahlandstraße in Richtung Quellhorststraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, dadurch wurden die Mädchen schwerst- bzw. schwerverletzt. Sie wurden mittels alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover bzw. mit dem Rettungswagen in das Nienburger Krankenhaus verbracht. Auch die 27jährige Fahrzeugführerin aus Nienburg erlitt einen Schock, der zunächst vor Ort durch die Sanitäter behandelt werden konnte. In Absprache mit der StA Verden wurde zur Unfallrekonstruktion ein Unfallgutachter bestellt, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derweil an.

