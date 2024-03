Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0175--Polizei ahndet Verstöße von Rasern am Car-Freitag--

Bremen (ots)

Ort: Bremen,Stadtgebiet Zeit: 29.03. 24

Am Karfreitag traf sich wie jedes Jahr die Tuner- und Poserszene. Auch in Bremen nahm die Polizei dies zum Anlass, am sogenannten Car-Freitag intensive Kontrollen bis in die Nacht durchzuführen. Bei den Fahrzeug- und Geschwindigkeitskontrollen stellten die Experten der Verkehrsüberwachung erhebliche Verstöße fest, die empfindliche Geldbußen und Fahrverbote nach sich ziehen.

Die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen der technischen und spezialisierten Verkehrsüberwachung überprüften zunächst an einer Kontrollstelle am Autobahnzubringer Hemelingen die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugfahrern. Dabei wurden knapp 2200 Fahrzeuge gemessen, davon waren 170 zu schnell unterwegs. 17 Fahrer erwartet sogar ein Fahrverbot.

Bei Geschwindigkeitskontrollen mit dem Videowagen im Stadtgebiet wurden 15 Fahrer überprüft. Dabei konnten acht Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, sechs davon im Fahrverbotsbereich.

Negativrekorde:

Ein 19-Jähriger befuhr die B 75 in Fahrtrichtung Delmenhorst mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 114 km/h, bei einer zul. Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Da der in Bulgarien wohnende Fahrer keinen Wohnsitz im Inland hatte, musste dieser eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro hinterlegen. Ein 23-jähriger Fahrer war mit seinem Auto auf der A27 in Richtung Hannover unterwegs. Es wurde eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 46 km/h festgestellt. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen. Da der Fahrer sich noch in der Probezeit befand, dürfte es auch zu einer Anordnung einer Nachschulung kommen.

Trauriger Rekord war ein 41-Jähriger als schnellster Fahrer mit 120 km/h bei zulässigen 60 km/h in einem Baustellenbereich auf der A 270 Richtung Blumenthal. Auf ihn dürfte ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro zukommen, sowie zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Verstöße im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen an Fahrzeugen konnten nicht festgestellt werden. Auch an den szenetypischen Brennpunkten blieb es überwiegend ruhig. An der Diskomeile wurde gegen Mitternacht eine weitere Kontrollstelle eingerichtet. Dort wurden mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge, die teils mit quietschenden Reifen und schnellem Anfahren posierten, kontrolliert. Geschwindigkeitsverstöße wurden hier nicht festgestellt, wohl aber normenverdeutliche Gespräche geführt. Bei einer Messung auf der Hochstraße am Breitenweg war ein Autofahrer bei erlaubten 50 km/h mit 110 km/h unterwegs. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Bilanz zeigt, wie wichtig die Kontrollen sind. Eine Hauptunfallursache für viele Verkehrsunfälle ist überhöhte Geschwindigkeit. Die Polizei kündigt an unterschiedlichen Tagen und Tageszeiten weitere Kontrollen im Stadtgebiet an.

