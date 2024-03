POL-HB: Nr.: 0174--14-Jähriger bei Schuhverkauf ausgeraubt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Hammersbecker Straße Zeit: 27.03.24, 18.20 Uhr

Am Mittwochabend überfielen zwei junge Männer einen 14-Jährigen bei einem privaten Verkaufsgeschäft in Vegesack. Die Polizei stellte noch am Abend zwei 18 und 19 Jahre alte Tatverdächtige.

Auf einer Social Media-Plattform hatte der 14-Jährige ein Paar hochwertige Schuhe angeboten. Mit dem vermeintlichen Käufer verabredete er sich in einem kleinen Waldstück an der Hammersbecker Straße. Gegen 18.20 Uhr erschienen am Treffpunkt der interessierte Käufer und ein Begleiter. Nachdem der angebliche Käufer die Schuhe und eine Jacke des 14-Jährigen anprobierte und ohne Bezahlung einbehielt, bedrohte das Duo den Jungen mit einem Messer und Pfefferspray. Dazu raubten sie noch Bargeld und flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof Blumenthal. Der 14-Jährige blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Schnell konnten zwei 18 und 19 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt werden. Bei ihnen konnten Teile der Beute und Tatmittel gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern an.

Präventionshinweise: Einigen Sie sich bei Verkaufsgeschäften auf Online-Portalen nach Möglichkeit vorab auf eine dort angebotene, sichere Zahlungsmethode. Speichern Sie Anzeige und Nachrichtenverkehr. Wählen Sie Abholzeit und Ort mit Bedacht, nehmen Sie Begleitpersonen mit und treffen sich an frequentierten Orten. Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell