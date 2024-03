Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0172--Discounter-Angestellte überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Kaspar-Faber-Straße Zeit: 27.03.24, 06.15 Uhr

Zwei bewaffnete Räuber überfielen am Mittwochmorgen einen Discounter in Oberneuland. Das Duo erbeutete Bargeld und flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei maskierte und mit Messer und Schusswaffe bewaffnete Täter klingelten noch vor Ladenöffnung um 6.15 Uhr am Lieferanteneingang der Discounter-Filiale an der Kaspar-Faber-Straße im Büropark Oberneuland. Nachdem eine Mitarbeiterin die Tür öffnete, wurde sie unmittelbar mit einer Schusswaffe bedroht und in das Geschäft gedrängt. Danach hielt ein Täter sein Messer an den Hals eines weiteren Mitarbeiters. Die Eindringlinge suchten sofort den Tresorraum der Filiale auf, forderten die Öffnung des Raumes und entnahmen Geld aus den dort befindlichen Kassenladen. Anschließend flüchteten die Räuber mit den Geldscheinen in zwei schwarzen Sporttaschen wieder durch das Lager in unbekannte Richtung.

Die um die 20 Jahre alten Räuber waren laut Zeugenaussagen zur Tatzeit maskiert. Sie trugen Handschuhe und waren mit einer schwarzen Schusswaffe sowie mit einem Messer bewaffnet. Einer soll etwa 165 bis 170 Zentimeter groß sein und eine graue Kapuzenjacke, eine hellblaue Jeans sowie schwarze Nike-Schuhe getragen haben. Sein Komplize wurde zwischen 180 bis 185 groß und mit schwarzer Hautfarbe beschrieben. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug ebenfalls Nike-Schuhe und eine schwarze Mütze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt: "Wem ist etwas Verdächtiges am frühen Morgen gegen 6 Uhr aufgefallen, möglicherweise auch bereits in den Tagen zuvor?" Hinweise auf die Täter nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell