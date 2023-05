POL-REK: 230530-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots) - Die Beschuldigten sollen Täterbande sein In der Nacht zu Freitag (26. Mai) hat eine Zeugin (73) in Frechen mehrere Verdächtige bei einem Einbruch beobachtet und den Notruf gewählt. Alarmierte Polizisten trafen kurze Zeit später eine Gruppe mit vier Verdächtigen an. Die Beamten nahmen einen Heranwachsenden (20) vorläufig fest. In der Nähe des ...

mehr