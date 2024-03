Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrerin bei "Dooring"-Unfall verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Lüpertzender Straße in Gladbach hat sich am Mittwoch, 13. März, um 14.35 Uhr ein Verkehrsunfall zugetragen, bei dem eine 37-jährige Fahrradfahrerin leichte Verletzungen erlitten hat.

Die Radfahrerin war mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn unterwegs, als ein 35-jähriger Autofahrer, der am Fahrbahnrand geparkt hatte, plötzlich die Fahrertür seines Wagens öffnete, ohne auf den von hinten kommenden Verkehr zu achten. Laut eigenen Angaben konnte die 37-Jährige trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit der Tür nicht mehr verhindern und prallte dagegen. Dabei erlitt sie Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Die Polizei empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern beim Aussteigen den sogenannten "Holländischen Griff": Dabei greift man mit der rechten statt mit der linken Hand zum Türgriff. Automatisch dreht man dabei den Oberkörper nach hinten, was das Sichtfeld nach hinten erweitert. Von hinten herannahende Radfahrerinnen und Radfahrer werden so leichter wahrgenommen. Als Beifahrerin oder Beifahrer kann man es genau anders herum machen, also mit der linken Hand den Türgriff betätigen. (jn)

