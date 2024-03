Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vier Diebstähle aus Autos im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 13. März, ist es im Stadtgebiet zu vier Diebstählen aus Autos gekommen, die bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurden.

Gegen 8.30 Uhr entdeckte ein Zeuge an der Lüpertzender Straße in Gladbach ein Auto mit offenstehender Tür, das offensichtlich ein unbekannter Täter durchwühlt hatte.

Zwischen 12.30 und 21.45 Uhr entwendete jemand aus einem auf einem Krankenhausparkplatz an der Viersener Straße in Windberg geparkten Wagen persönliche Gegenstände. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein.

An der Gasthausstraße im Stadtteil Gladbach schlug ein unbekannter Täter zwischen 16 Uhr und 16.10 Uhr die Fensterscheibe der Beifahrertür eines Autos ein und erbeutete Bargeld, persönliche Dokumente, ein Smartphone und Schmuck.

In Hardterbroich-Pesch an der Luise-Vollmar-Straße durchsuchte ein Täter in der Zeit zwischen 15 Uhr und 5.20 Uhr am Folgetag ein Pkw und flüchtete ohne Beute. Wie er das Auto öffnete ist unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen.

Sie warnt:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto, weder tagsüber, noch nachts. Auch nicht, wenn sie nur kurz das Auto verlassen. Lagen die Wertgegenstände sichtbar im Auto, sind sie unter Umständen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Im Kofferraum sind Wertgegenstände zwar nicht zu sehen, aber keinesfalls sicher. Die Täter schlagen die Seitenscheibe ein und legen die Rückbank um oder zerstören direkt die Heckscheibe.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, zum Beispiel während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am oder im Fahrzeug vor. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell