POL-FR: Lörrach: Bei Fahrzeugreinigung Geldbörse aus Pkw entwendet

Ein Unbekannter entwendete am Samstag, 10.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw einer 35-Jährigen, während diese an einer Waschstraße in der Straße "Ob der Gass" mit der Reinigung ihres Fahrzeugs beschäftigt war. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Bankkarten sowie Identitätsdokumente.

