Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Raub in Lürrip

Mönchengladbach (ots)

In einer Wohnung an der Neusser Straße ist es am Mittwoch, 13. März, zu einem Raub gekommen. Dabei erlitten die beiden Wohnungsinhaber leichte Verletzungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 31-Jährige Wohnungsinhaber eine hochwertige Uhr auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Kauf angeboten. Anschließend meldete sich ein Interessent und man vereinbarte ein Verkaufsgespräch in der Wohnung des 31-Jährigen. Zum vereinbarten Zeitpunkt, am Mittwoch um 16 Uhr, erschien der mutmaßliche Interessent. Außerdem befand sich noch der 27-jährige Ehemann des 31-Jährigen in der Wohnung. Zunächst kam es dann zu einem Verkaufsgespräch zwischen den Beteiligten. Als man sich nicht auf einen Kaufpreis einigen konnte, soll der Mann dann unvermittelt ein Pfefferspray aus der Tasche geholt und das Ehepaar damit angegriffen haben. Die beiden Männer setzten sich gegen den Angreifer zu Wehr, der schlussendlich die Flucht ergriff.

Die beiden Wohnungsinhaber erlitten durch die körperliche Auseinandersetzung und das Pfefferspray leichte Verletzungen.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß und hat dunkelblonde / rötliche Haare. Dazu trug er einen Ziegenbart. Zum Tatzeitpunkt hatte er einen beigen Pullover, eine blaue Jeans und weiße Schuhe an. Außerdem hatte er eine schwarze Handtasche dabei.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell