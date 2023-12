Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: 2.000 Aufkleber in Taxis sollen vor Trickbetrug schützen

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat 2.000 Aufkleber mit Präventionstipps gegen Trickbetrug in Taxis angebracht. Fahrgäste sollen so für die Betrugsmasche sensibilisiert werden.

Trickdiebe und Trickbetrüger versuchen auf unterschiedliche Weise an Geld, Gold und Wertgegenstände vor allem von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Im September griff ein Taxifahrer beherzt ein, als eine Seniorin sich zur Bank fahren lassen wollte, um dort ihre gesamten Ersparnisse abzuholen und an Trickbetrüger zu übergeben. Durch sein Eingreifen konnte der Betrug verhindert werden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5606667).

Am 21.11.2023 wurden insgesamt 2.000 Aufkleber durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentralen Kriminaldienstes Hannover an die Geschäftsführenden eines örtlichen Taxiunternehmens übergeben. Dabei handelt es sich um Aufkleber im Format DIN A6 sowie ein Begleitschreiben für Taxifahrerinnen und Taxifahrer zu den Betrugsphänomenen Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Schockanrufe. Diese Aufkleber werden auf der Rückseite der vorderen Kopfstützen bzw. auf dem Armaturenbrett der rund 1.000 Taxis in der Stadt und Region Hannover angebracht und sollen insbesondere Seniorinnen und Senioren ansprechen, die möglicherweise gerade auf dem Weg zur Bank sind.

Mit dieser Präventionsmaßnahme erhofft sich die Polizei Hannover neben einer weiteren Verbreitung der Gefahren des Kriminalitätsphänomens insbesondere eine Sensibilisierung der Taxifahrerinnen und Taxifahrer, die häufig die ersten Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren sind. /dd, san

