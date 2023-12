POL-H: Hannover-Lahe: Geldbörsendiebe gefasst - Polizei sucht Bestohlenen

Hannover (ots) - Am Sonntag, 03.12.2023, ist ein Grillrestaurant in der Iltener Straße in Sehnde in Brand geraten. Das Restaurant wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Brandstiftung schließen die Ermittler aus. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover bemerkte eine Anwohnerin gegen 22:30 Uhr einen Feuerschein und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen war ...

