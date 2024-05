Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240521.3 Kiel: Festnahme nach Einbruch ins Neue Rathaus

Kiel (ots)

Nachdem es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einbruch in das Neue Kieler Rathaus am Stresemannplatz gekommen war, nahm die Polizei Freitagvormittag einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter beim Betreten des Gebäudes eine eingeschlagene Scheibe und eine beschädigte Eingangstür fest und verständigte die Polizei. Beim Betreten des Gebäudes habe er im 2. OG weitere Beschädigungen festgestellt. Auch seien die Räumlichkeiten durchwühlt worden. Ein weiterer Zeuge teilte mit gegen 05:50 Uhr eine männliche Person am Eingang festgestellt zu haben, die ihm verdächtig vorkam, da dieser einen orangenen Stuhl oder ähnliches vor sich hergeschoben habe. Die Beamtinnen und Beamten nahmen vor Ort den Sachverhalt auf und sicherten Spuren. Der Zeuge gab eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Unter anderem wurden Laptops und ein sogenannter Rettungsstuhl (Evacuation Chair) entwendet.

Gegen 09:00 Uhr erhielten Polizeikräfte über die Regionalleitstelle den Einsatz einer unerwünschten Person in der Herzog-Friedrich-Straße, die dort in einem Hauseingang schlafen sollte. Vor Ort stellten die Beamtinnen und Beamten einen Mann fest, auf den die Personenbeschreibung passte. Der 42-jährige Mann gab an, zuvor am Neuen Rathaus gewesen zu sein mit einem Einbruch jedoch nichts zu tun zu haben. Diebesgut konnte bei dem Mann nicht aufgefunden werden, die Beamtinnen und Beamten entließen ihn zunächst.

Kurze Zeit später ergaben gemeinsame Ermittlungen der Schutz- und Kriminalpolizei, dass der zuvor kontrollierte Mann Laptops bei einem örtlichen An- und Verkauf veräußern wollte. Sie nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 42-Jährige wieder entlassen. Er wird sich in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei.

Stephanie Lage

