Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240520.3 Kiel: Polizeiliche Bilanz der Aufstiegsfeier

Kiel (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief die Aufstiegsfeier der KSV Holstein friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Rund 20.000 Menschen feierten die Mannschaft in der Innenstadt, weitere mehrere tausend begleiteten den Autokorso.

Dieser setzte sich kurz nach 14 Uhr am Holsteinstadion in Bewegung und führte im weiteren Verlauf bis zum Rathaus. Mehrere tausend Menschen säumten die Straßen oder begleiteten den Korso zu Fuß und auf Fahrrädern. Durch die Menschenmassen kamen die beiden Doppeldeckerbusse mit knapp zweistündiger Verspätung gegen 18 Uhr am Rathaus an. Während des Korsos kam es mit Ausnahme von Verkehrsbehinderungen zu keinen Einsatzanlässen für die begleitenden Einsatzkräfte.

In der Spitze hielten sich ab dem frühen Nachmittag auf dem Rathausplatz, am Bootshafen sowie den angrenzenden Flächen der Innenstadt insgesamt rund 20.000 Personen auf. Der Zugang zum Rathausplatz wurde wegen des Erreichens der Maximalzahl gegen 16 Uhr gesperrt. Im späteren Verlauf der Aufstiegsfeier wurde der Einlass erneut geöffnet, da in der Zwischenzeit viele Besucherinnen und Besucher den Bereich verlassen hatten.

Grundsätzlich blieb es während der Aufstiegsfeier in den Innenstadtbereichen friedlich. Es kam, abgesehen von Verkehrsbehinderungen, zu keinen besonderen Vorkommnissen aus polizeilicher Sicht. Lediglich gegen Ende der Veranstaltung kam es zu je zwei angezeigten Körperverletzungen und Beleidigungen sowie einer Sachbeschädigung. Die ermittelten Tatverdächtigen erhielten nach Anzeigenaufnahme einen Platzverweis.

Die Veranstaltung endete gegen 22:30 Uhr mit einem Abschlussfeuerwerk und einer Lasershow. Anschließend leerten sich die Flächen zügig. Der Einsatzleiter, Polizeirat Carsten Ebsen, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf und dankte seinen Kolleginnen und Kollegen der Kieler Reviere und der Eutiner Einsatzhundertschaft für die professionelle und umsichtige Arbeit.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell