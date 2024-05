Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240521.2 Kiel: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Kiel (ots)

Letzten Freitag stieg ein Unbekannter über den Balkon im 3. Obergeschoss in eine Wohnung im Stadtteil Exerzierplatz ein und bedrohte einen der Bewohner mit einer Schere. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am 17.05.24 gegen 22:05 Uhr betrat ein Unbekannter zunächst das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Straße Exerzierplatz und kletterte durch ein im Treppenhaus befindliches Fenster auf den Balkon der Wohnung im 3. Obergeschoss. Durch die dort offenstehende Balkontür sei er dann in die Wohnung gelangt. Nach jetzigem Ermittlungsstand habe der Täter mehrere Gegenstände eingesteckt und diese in einem Beutel verstaut. Einer der Wohnungsinhaber sei in der Wohnung auf den Täter getroffen und mit einer Schere bedroht worden. Im Anschluss habe sich der Täter in unbekannte Richtung entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Tatverdächtige soll ca. 175 cm groß und zwischen 25 und 30 Jahren alt sein. Er soll eine dunkle Hautfarbe haben und einen Stoppelbart tragen. Zudem soll er eine schwarze Jacke getragen haben.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0431-160 3333 zu melden.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell