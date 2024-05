Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240521.1 Dobersdorf: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Dobersdorf (ots)

Vergangenen Freitag verunfallte ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 31 in Dobersdorf / Lilienthal. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den schwerverletzten Mann in ein Kieler Krankenhaus.

Am 17.05.24 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 31 in Fahrtrichtung Rastorfer Kreuz. Nach ersten Erkenntnissen stieß der Motorradfahrer unmittelbar hinter dem Ortsschild mit einem Reh zusammen und stürzte daraufhin. Der Mann verletzte sich durch den Sturz schwer. Eine notärztliche Erstversorgung erfolgte vor Ort. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Verunfallten in ein Kieler Krankenhaus. Das Reh verendete am Unfallort. Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stephanie Lage

