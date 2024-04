Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Komplettentwendung eines Pkws in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in Lemwerder einen hochwertigen SUV entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen und gibt Tipps zum Umgang mit Keyless Systemen.

In der Zeit von Dienstag, 23. April 2024, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 24. April 2024, 04:30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu einem blauen Kia Sportage, der im Johannesweg in Lemwerder geparkt war. Ohne im Besitz der Originalschlüssel zu sein, starteten und entwendeten sie den mit Keyless-Go-Funktion ausgerüsteten SUV. Der Wert des Pkws beträgt etwa 25.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Lemwerder bemerkt hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Zudem wird geraten, mit dieser Funktion ausgestattete Fahrzeuge besonders gegen Diebstahl zu schützen. Die Autos, die mit einem Keyless-, Keyless Go- oder Keyless Entry- System ausgerüstet sind, erkennen das Signal des Schlüssels bereits, wenn es sich in unmittelbarer zum Auto befindet und entriegeln die Türen. Ebenso einfach lässt sich der Motor per Knopfdruck starten. Das Problem: Kriminelle können diesen komfortablen Service zum Öffnen und Entwenden nutzen. So lässt sich die Reichweite des Schlüsselsignals mit einfachen Mitteln um hunderte Meter erweitern. Das Öffnen des Autos ist also möglich, obwohl sich die Schlüssel im Haus befinden.

Wer ein Keyless Auto sein Eigen nennt, sollte:

- über ein Deaktivieren der Funktion nachdenken - Fahrzeuge in abschließbaren Garagen parken - Funkschlüssel in Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden oder Fenstern aufbewahren - den Schlüssel in einer Metalldose, einem Kochtopf oder einem abschirmenden Etui aufbewahren

