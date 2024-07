Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Einbruch in Firma

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Kollision zwischen Pkw und Bus

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag auf der Florianstraße ereignet. Ein 78-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit seinem Omnibus auf der Florianstraße bergaufwärts in Richtung der Wendebucht für Linienbusse unterwegs. In einem größeren Abstand vor ihm fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Audi A3 in gleicher Richtung, welche wegen einem auf ihrer Fahrbahnseite ordnungsgemäß geparkten Volvo und Gegenverkehr anhalten musste. Als der Gegenverkehr der Audi-Fahrerin signalisierte durchfahren zu können, fuhr die Frau an. Dabei übersah sie allerdings den Omnibus, dessen Fahrer den Verkehrsvorgang vorher nicht wahrgenommen hatte und von zwei parkendenden Autos ausging und in diesem Moment an dem Audi vorbeifahren wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Audi gegen den geparkten Volvo gedrückt und zwischen ihm und dem Omnibus eingekeilt. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Audi nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Blechschaden an den drei Fahrzeugen viel mit geschätzten rund 23.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

Nürtingen (ES): In der Öffentlichkeit entblößt und onaniert (Zeugenaufruf)

Nach einem Exhibitionisten fahndet derzeit das Polizeirevier Nürtingen. Der bislang unbekannte Täter soll am Dienstagmorgen, kurz nach acht Uhr, im Bereich der Max-Eyth-Straße mit heruntergelassener Hose vor einer Frau onaniert haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise. (gj)

Wernau (ES): Mehrere Unfälle auf B 313

Gleich zwei Unfälle haben sich am Dienstagmorgen kurz hintereinander auf der B313 vor dem Plochinger Dreieck ereignet. Ein 28-Jähriger fuhr gegen 5.40 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse an der Anschlussstelle Wernau auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart auf. Als er sich mit seinem Pkw vom Beschleunigungsstreifen in den zähfließenden Verkehr einordnen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der rechten Spur fahrenden VW Golf einer 42-Jährigen. Diese erlitt durch den Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Kurz nachdem der Mercedes auf der linken Fahrspur zum Stehen gekommen war und der 28-Jährige sein Fahrzeug verlassen hatte, kam es zu einem Folgeunfall. Ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät, bremste daraufhin wohl stark ab und wich nach rechts aus. Ein hinter dem Audi fahrender 33-Jähriger fuhr mit seinem Fiat Ducato daraufhin ins Heck des Audi, der weiter nach rechts abgewiesen wurde, und prallte in der Folge noch in das Fahrzeugheck des auf dem linken Fahrstreifen stehenden Mercedes. Der 33-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird ebenfalls mit rund 11.000 Euro beziffert. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Golf wurde von einem Angehörigen abgeholt. Die Unfallstelle musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis kurz nach acht Uhr gesperrt werden. (rd)

Deizisau (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Plochinger Straße ist am frühen Dienstagmorgen eingebrochen worden. Zwischen drei und vier Uhr schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren. Im dortigen Büro beschädigte er mehrere Bildschirme und entwendete eine Kasse samt Inhalt. Der Polizeiposten Plochingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Meßstetten (ZAK): Vorrang missachtet und kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagmorgen, kurz vor zehn Uhr, an der Kreuzung Ebinger Straße / Hauptstraße gekommen. Ein 38-jähriger Pkw-Lenker beabsichtigte, von der Ebinger Straße nach links in die Bolgasse abzubiegen, während eine ihm entgegenkommende Frau mit ihrem Pkw von der Hauptstraße nach links in die Untere Talstraße abbiegen wollte. Beide Verkehrsteilnehmer hielten an und verständigten sich, woraufhin zunächst der Mann mit seinem Pkw in die Bolgasse abbog. Im gleichen Moment fuhr jedoch eine 52-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad an der wartenden Pkw-Lenkerin rechts vorbei und kollidierte mit dem abbiegenden Auto. Die Motorradlenkerin stürzte und zog sich nach bisherigen Erkenntnissen leichtere Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. (gj)

Rosenfeld (ZAK): Tödlicher Verkehrsunfall in Isingen

Eine Seniorin hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Isingen ihr Leben verloren. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte ein 77-Jähriger mit einem Opel gegen elf Uhr in der Straße Ob der Kirche vorwärts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei erfasste der Wagen eine im Bereich der Einfahrt wartende 73-Jährige, die in der Folge unter den Pkw geriet. Die Seniorin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort verstarb. Der Opel, der auch mit einer Mauer kollidiert war, wurde abgeschleppt. (mr)

Meßstetten (ZAK): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Motorradfahrer am Dienstagmittag auf der L196 verursacht hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Unbekannte gegen 13.45 Uhr mit seiner Maschine von Schwenningen/Heuberg in Richtung Heinstetten unterwegs. In einer Linkskurve geriet er offenbar auf die Gegenfahrspur. Ein dort fahrender, 46 Jahre alter Lenker eines Mercedes SLK konnte daraufhin zwar noch nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, dennoch streifte der Biker am Mercedes entlang. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt anschließend fort. Bei dem Motorrad soll es sich um eine dunkle, verkleidete und eher sportliche Maschine gehandelt haben. Auch der Lenker soll dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten oder seinem Motorrad geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07431/935319-0 beim Polizeiposten Meßstetten zu melden. (rd)

Albstadt (ZAK): Ins Stauende gekracht

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der B463 an der Abzweigung zur L446 ereignet hat. Ein 52-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Bundesstraße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass sich an der roten Ampel an der Einmündung nach Dürrwangen der Verkehr staute. Sie reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck eines dort wartenden Citroen C5 eines 20-Jährigen, dass dieser noch auf einen davorstehenden Dacia Sandero einer 63-Jährigen aufgeschoben wurde. Während die Fahrer des Citroen und des Dacia unverletzt blieben, musste die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Opel war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell