Feuerwehr Bochum

FW-BO: Sturm Zoltan: Die Feuerwehr Bochum fährt viele Einsätze

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum ist am heutigen Tag bis 21:00 Uhr zu 76 Sturmeinsätze ausgerückt. Mehrfach lagen Bäume und Äste auf der Fahrbahn und in Oberleitungen. Umgestürzte Bäume beschädigten Häuser und PKWs. In der Hüller Straße kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen mit hydraulischem Rettungsgerät befreit und dem Rettungsdienst übergeben wurden. Es waren 189 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Windböen schwächen sich derzeit in Bochum ab. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Donnerstag 23:00 Uhr noch vor Sturmböen bis 70 km/h.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell