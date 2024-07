Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin betrogen; Verkehrsunfälle; Brand; Pkw und Verkaufsschrank aufgebrochen; Exhibitionist gesucht

Skrupelloser Betrug durch Schockanruf (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Reutlingen ist am Dienstagnachmittag Opfer von skrupellosen Telefonbetrügern geworden. Mittels sogenanntem Schockanruf meldete sich ein Krimineller telefonisch bei der Frau und gaukelte ihr vor, er sei vom Amtsgericht Reutlingen und ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei ein Kind überfahren. Um einer schweren Strafe zu entgehen, müsse nun eine Kaution bezahlt werden. Es gelang dem Anrufer, das Vertrauen der Seniorin zu erschleichen. Auf Anweisung des Anrufers suchte sie ihre im Wohnhaus aufbewahrten Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro zusammen und übergab diese anschließend an der Haustür einer Komplizin des Anrufers. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich:

Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen sie sofort auf! Sie werden betrogen!

Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (gj)

Dettingen an der Erms (RT): Pkw kontra Radfahrer

Ein verletzter Radfahrer und ein Sachschaden von zirka 400 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstagmorgen kurz vor 8.30 Uhr an der Kreuzung Karlstraße / Johannesstraße. Eine 68 Jahre alter Pkw-Lenkerin, die von der Karlstraße kommend in Richtung Johannesstraße abbiegen wollte, übersah hierbei einen ihr entgegenkommenden 39-Jährigen Radler. Bei der anschließenden Kollision erlitt der Fahrradfahrer leichtere Verletzungen. (gj)

Münsingen (RT): Brand in Mehrfamilienhaus

Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus sind die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen in die Heinestraße ausgerückt. Gegen 11.15 Uhr wurden den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei Rauch aus einem Dachbodenfenster und der Alarm eines Rauchmelders gemeldet. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Wie sich herausstellte, waren auf der Bühne gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Auto aufgebrochen

Ein in der Staufenstraße geparkter Mercedes V-Klasse ist in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen worden. Zwischen 18.30 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich ein Krimineller gewaltsam Zugang in den Wagen und durchsuchte ihn nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm dabei Kopfhörer in die Hände, mit denen er unerkannt das Weite suchte. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens an dem Fahrzeug liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Filderstadt (ES): Verkaufsschrank aufgebrochen

Ein Unbekannter hat von Dienstag auf Mittwoch einen Verkaufsschrank für Bastelwaren in der Heußstraße aufgebrochen. Zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr beschädigte der Täter das außerhalb der Öffnungszeiten angebrachte Schloss des Selbstbedienungsschranks und entwendete daraus Bastelmaterial im Wert von rund 100 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Kirchheim (ES): Passanten belästigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim fahndet nach einem Unbekannten, der am Mittwochvormittag in der Alleenstraße Passanten belästigt haben soll. Gegen 9.50 Uhr soll der Unbekannte im Bereich eines Zebrastreifens mit entblößtem Glied andere Fußgänger angesprochen haben. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Täter wird als etwa 30 bis 40 Jahre alte alt, circa 170 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er hat braune kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue, lange Jeans, ein weißes T-Shirt und auffällig kleine Badeschlappen ohne Socken. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rd)

