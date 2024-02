POL-OH: Folgemeldung zu vermisster Amelie K.: Suche nach 15-Jähriger dauert an; Polizei bittet weiter um Hinweise; Vermisste könnte sich im Bereich von Fulda aufhalten

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Dieseldiebstahl Neuenstein. Rund 900 Liter Diesel entwendeten Unbekannte am Montag (26.02.), zwischen 2 Uhr und 5 Uhr, aus einer Sattelzugmaschine des Herstellers MAN. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf dem Rastplatz Fuchsrain an der A7. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter ...

