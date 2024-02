Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugteile entwendet - Versuchter Einbruch in Schule

Fulda (ots)

Fahrzeugteile entwendet

Fulda. Mehrere Altbatterien, Alufelgen und Alu-Schrott stahlen Unbekannte zwischen Freitag (23.02.) und Montag (26.02.) von einem Reststoffwerthof in der Frankfurter Straße. Wie hoch der durch den Diebstahl entstandene Schaden ist, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schule

Bad Salzschlirf. Eine Schule in der Fuldaer Straße wurde am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (23.02.) und Montag (26.02.), Ziel unbekannter Täter. Mehrfach hebelten die Einbrecher an verschiedenen Zugangstüren der öffentlichen Einrichtung. Diese hielten jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

