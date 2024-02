Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Brand in Rodges - Zeugenhinweise erbeten - Dieseldiebstahl - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Körperverletzung in der Kanalstraße

Fulda (ots)

Nach Brand in Rodges - Zeugenhinweise erbeten

Fulda. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Montag (26.02.), gegen 1.30 Uhr, zu einem Brand einer Baumaschinenhalle in der Karrystraße in Rodges.

Die Experten der Brandursachenermittlung haben nach den umfangreichen Löscharbeiten der Feuerwehr am Montagmorgen die Brandstelle begangen. Dabei haben sich den Ermittlern erste Anhaltspunkte ergeben, aufgrund derer eine vorsätzliche Brandstiftung momentan nicht ausgeschlossen werden kann. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Karrystraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder gegebenenfalls sogar Videos und/oder Fotos des Brandes gefertigt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hier geht's zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5721645

Dieseldiebstahl

Hilders. Unbekannte Täter haben am Donnerstag (22.02.), gegen 23.20 Uhr, Diesel im Wert von rund 150 Euro aus einem Lkw entwendet. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einer Baustelle in der Straße "Krautacker" in Batten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße Neuwiesenfeld war zwischen Donnerstagnachmittag (22.02.) und Freitagmorgen (23.02.) Ziel unbekannter Täter. Derzeitigen Erkenntnissen nach versuchten die Langfinger die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. In der Folge schlugen sie eine Fensterscheibe ein, ließen jedoch aus bislang unklarer Ursache von ihrem Vorhaben in das Haus einzubrechen ab. Die Höhe des Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung in der Kanalstraße

Fulda. In der Kanalstraße / Ecke Robert-Kircher-Straße gerieten derzeitigen Erkenntnissen nach am Samstag (24.02.), gegen 3 Uhr, zwei Männer miteinander in Streit. Während der Auseinandersetzung kam es derzeitigen Erkenntnissen zufolge zu Handgreiflichkeiten. Demnach hat ein bislang Unbekannter einen 19-Jährigen aus Fulda geschlagen und getreten. Dieser wurde dadurch leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 18 bis 25 Jahre, heller Phänotyp, circa 1,85 Meter, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und weißen Nikes. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kalbach. Zwischen Donnerstagmorgen (22.02.) und Samstagmittag (24.02.) kam es in der Lindenstraße in Niederkalbach zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Derzeitigen Erkenntnissen nach hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Bargeld im hohen dreistelligen Bereich flüchteten sie unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Automat aufgehebelt

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (25.02.) brachen unbekannte Täter einen Snackautomat vor einem Schwimmbad in der Magdeburger Straße auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Einbruch - Zeugen gesucht

Fulda. Haufenweise hochwertige Taschen im Gesamtwert von etwa 73.000 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (24.02.) aus einem Geschäft im Zitronemannsgäßchen in der Fuldaer Innenstadt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsamen Zutritt zu dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten sie auf bislang unbekannte Art und Weise mitsamt einer großen Anzahl an Markentaschen, insbesondere Handtaschen und Rucksäcken. Es entstand außerdem Sachschaden von etwa 500 Euro. Nun sucht die osthessische Polizei nach aufmerksamen Zeugen: Wer hat in der Nacht von Freitag (23.02.) auf Samstag (24.02.) im Bereich eines Ledergeschäftes im Zitronemannsgäßchen verdächtige Beobachtungen gemacht? Möglicherweise nach Geschäftsschluss Personen mit großen oder mehreren Taschen beladen gesehen oder unbekannte Fahrzeuge festgestellt. Diese Zeugen werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Julissa Sauermann / Sandra Suski

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell