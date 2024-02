Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw aufgebrochen - Autoscheibe eingeschlagen - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht - Fahrender Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Hers (ots)

Lkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Einen blauen Lkw des Herstellers Mercedes Benz öffneten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (23.02.) in der Straße "In den Tonkauten" gewaltsam. Anschließend durchsuchten die Täter den Fahrzeuginnenraum. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. An dem Lkw entstanden rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld. Eine Scheibe eines grauen Audi A6 schlugen Unbekannte am Sonntag (25.02.), zwischen 0 Uhr und 8 Uhr, ein. Anschließend beschädigten die Täter den Innenraum des Fahrzeugs. Zur Tatzeit stand der Pkw in der Straße "Unter der Stiegel" im Stadtteil Hohe Luft. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Aus noch unklarer Ursache kam es am Freitag (23.02.), gegen 18.45 Uhr, in der Fußgängerzone der Benno-Schilde-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden ein 27-Jähriger und ein 37-jähriger Mann - beide aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg - von bislang Unbekannten geschlagen. Die beiden Hersfeld-Rotenburger erlitten leichte Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Fahrender Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Samstagabend (24.02.), gegen 22:35 Uhr, befuhr eine 45-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem weißen Renault Megane die Brandenburger Straße. Als sie in Höhe der Hausnummer 23 war, bemerkte sie nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen einen lauten Schlag an der hinteren Tür der Fahrerseite. Die Dame hielt ihren Pkw daraufhin an und stieg aus, um nachzusehen was passiert war. Dabei nahm sie weitere Knallgeräusche in der Umgebung wahr. An der Tür des Renault stellte sie anschließend eine Delle fest.

Die hinzugezogenen Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld konnten kurz darauf in unmittelbarer Nähe zum Pkw ein Gummigeschoss feststellen. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei möglicherweise um den Gegenstand handeln könnte, der die Beschädigung verursacht hatte.

Momentan muss mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass bisher unbekannte Täter das Gummigeschoss auf den fahrenden Pkw schossen und diesen dadurch beschädigten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Anwohner gaben gegenüber den Polizisten an, dass es in der Vergangenheit bereits mehrmals zu Knallgeräuschen gekommen sei. Daher bittet die Polizei Osthessen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell