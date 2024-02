Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Löcher in Stoff gebrannt

Vogelsbergkreis (ots)

Löcher in Stoff gebrannt

Lauterbach. In eine Stoffumhüllung des sogenannten Löwendenkmals am Berliner Platz in der Straße "Eisenbacher Tor" brannten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (25.02.) mehrere Löcher. Nach momentanen Informationen entstand hierdurch Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell