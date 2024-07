Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sex. belästigt und geschlagen; Renitenter Ladendieb; Kupferkabel gestohlen

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Reutlingen gewesen. Die 59 Jahre alte Lenkerin eines VW war gegen 15.10 Uhr auf der Sonnenstraße unterwegs und stieß mit ihrem Wagen an der Kreuzung mit der Sickenhäuser Straße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda einer 37-Jährigen zusammen. Diese sowie ein im Skoda mitfahrendes, vierjähriges Mädchen erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend in eine Klinik. (mr)

Reutlingen (RT): Frau sexuell belästigt und geschlagen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Tat, die sich am Donnerstagnachmittag in der Hermann-Hesse-Straße zugetragen hat. Gegen 15.30 Uhr hielt sich eine 18-Jährige im Bereich der Bushaltestelle Kreuzeiche auf, als ein Mann auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr und sie anschließend wiederholt zu Fuß passierte. In der Folge ergriff der Unbekannte die junge Frau unsittlich und versetzte ihr einen Schlag, ehe er zu seinem Fahrrad rannte und flüchtete. Verletzt wurde die Heranwachsende nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Täter ist circa 30 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, hellbraune Haare und war mit Cargo-Shorts und einem grauen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Pfullingen (RT): Kollision beim Überholen

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und ein Sachschaden von rund 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 84-Jähriger am Donnerstagvormittag auf der Max-Eyth-Straße verursacht hat. Eine 49-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Renault auf der Max-Eyth-Straße unterwegs und wollte nach links auf einen Firmenparkplatz einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie jedoch warten, wobei sich hinter ihr eine Fahrzeugschlange von mehreren Fahrzeugen bildete. Der 84-Jährige, der mit seinem VW Tiguan als drittes Fahrzeug in der Schlange stand, scherte plötzlich nach links aus, überholte die vor ihm wartenden Autos und krachte mit voller Wucht in die Seite des Renault, dessen Fahrerin sich zwischenzeitlich im Abbiegevorgang befand. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Renault nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Weil aus dem VW zudem ein Farbeimer auf die Fahrbahn stürzte und beschädigt wurde, musste auch die Feuerwehr zur Reinigung anrücken. (cw)

Nürtingen (ES): Bei Kollision verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einer Kollision mit einem anderen Pkw am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr wollte eine 21-jährige VW-Lenkerin von einem Parkplatz aus nach links auf die Oberboihinger Straße einbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden Smart einer 54-Jährigen kam. Diese erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Zweiradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Kurz nach 16.30 Uhr wollte ein 54 Jahre alter Mann mit einem Porsche von der Jopestraße nach links in eine Firmenzufahrt abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 46-Jährigen auf einem Honda Leichtkraftrad, wobei dieser auf den Porsche aufgeladen wurde. Der 46-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 23.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Gomaringen (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Ein Autofahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 70-Jährige war mit seinem Toyota kurz vor 16 Uhr auf der Nehrener Straße unterwegs und kam hierbei aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Wegweiser, wodurch der Pkw abgewiesen wurde und sich überschlug. Beim Unfall verletzte sich der Senior nach derzeitigem Kenntnisstand schwer. Der in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro total beschädigte Toyota musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Wegweiser beträgt schätzungsweise 4.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer nach Unfall mit Kind gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Motorradfahrer und einem zehnjährigen Kind am Donnerstagabend. Eigenen Angaben des Jungen zufolge, soll dieser gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad vom Sportplatz in der Raichbergstraße in Richtung Hegelstraße gefahren sein, als ein bislang unbekannter Motorradfahrer vor dem auf dem Gehweg fahrenden Jungen plötzlich einbog, diesen streifte und zu Fall brachte. Beim Sturz verletzte sich das Kind nicht unerheblich. Der Motorradfahrer soll anschließend den Jungen beleidigt haben und weitergefahren sein, ohne sich um diesen zu kümmern. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (gj)

Albstadt (ZAK): Renitenter Ladendieb

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Albstadt seit Donnerstagnachmittag gegen einen derzeit noch unbekannten Mann. Ihm wird zur Last gelegt, gegen 17.30 Uhr in einem Baumarkt in der Berliner Straße Werkzeug entwendet und ohne die Ware zu bezahlen den Kassenbereich passiert zu haben. Dabei wurde er von einem 55 Jahre alten Mitarbeiter beobachtet. Als dieser mit einer 45-jährigen Kollegin den mutmaßlichen Dieb an seiner Flucht hindern wollte, schlug er nach dem Mann und stieß die Frau gegen eine in der Nähe stehende Metallbox. Beide erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Von dem 55-Jährigen noch einige Meter verfolgt, rannte der Täter in Richtung Zieglerstraße davon. Dabei entledigte er sich eines Rucksacks, in dem sich mutmaßliches Diebesgut befand. Der Rucksack wurde sichergestellt. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht dabei ersten Hinweisen zur Identität des Verdächtigen nach. (rd)

Meßstetten (ZAK): Diebstahl auf Baustelle (Zeugenaufruf)

Auf einer Großbaustelle in der Straße Im Grund haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.15 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, wohl mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. Die Täter trennten an einem Kran ein rund 20 Meter langes Starkstromkabel ab und entwendeten es. Ebenso ließen die Unbekannten ein etwa 25 Meter langes Starkstromkabel eines Baucontainers mitgehen. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07431/935319-0 um Zeugenhinweise. (mr)

