LPI-EF: Zwei Autos bei Auseinandersetzung beschädigt

Erfurt (ots) - Für einen 55-Jährigen klickten am Freitag die Handschellen. Nach dem Mann wurde bereits seit März 2023 gefahndet. Nun konnte er in einem Wohnwagen am Waldrand in der Nähe von Hermsdorf durch eine Fahndungseinheit der Erfurter Kriminalpolizei gefasst werden. Da er die Geldstrafe von über 1.800 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in ein Gefängnis gebracht, damit er seine Freiheitsstrafe von zwei Monaten absitzen kann.(FZ) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr