POL-WE: + Baum stürzt auf Fahrzeug - Straße gesperrt + Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall + Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet + Weißer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht + Dieseldiebe +

Friedberg (ots)

Butzbach: Baum stürzt auf Fahrzeug - Straße gesperrt

Auf der L3053 zwischen Butzbach/Hausen und Espa stürzte kurz vor dem Forsthaus am Montagnachmittag (06.05.2024) gegen 17:00 Uhr ein Baum auf einen Pritschenwagen. In diesem befanden sich vier Personen. Der Baum fiel auf die Motorhaube des Fahrzeugs, sodass die Airbags auslösten. Alle Insassen blieben unverletzt. Die Straße musste komplett gesperrt werden, da der Baum die komplette Fahrbahn blockierte. Die Sperrung dauerte auch am Dienstagvormittag (07.05.2024) noch an. Da auch andere Bäume umzustürzen drohten, mussten noch weitere Arbeiten durch die Stadt Butzbach durchgeführt werden, ehe die Straße am Nachmittag nach einer Reinigung wieder freigegeben werden konnte.

Niddatal: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Die Fahrzeugführer dreier Pkw erlitten am Montagmorgen (06.05.2024) gegen 07:50 Uhr leichte Verletzungen bei einem Auffahrunfall auf der B45 von Kaichen kommend in Richtung Ilbenstadt. Ein 37-jähriger Mann aus Nidderau fuhr mit seinem VW Up kurz vor dem Ilbenstädter Ortseingang auf den Renault Kangoo einer 72-jährigen Frau aus Hammersbach auf und schob diesen dadurch auf den davor fahrenden VW Golf einer 48-jährigen Frau aus Nidderau. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur genaue Schadenshöhe kann bislang noch nichts gesagt werden.

Büdingen: Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet

Am Montag (06.05.2024) ereignete sich gegen 07:45 Uhr auf der Bundesstraße 457 zwischen Büches und Büdingen ein Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kam kurz vor dem Ortseingang Büdingen ein schwarzer Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem schwarzen Daimler C200 eines 50-jährigen Mannes aus Büdingen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort und blieb unerkannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR. Die Polizeistation Büdingen bittet Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können um telefonische Meldung (06042 96480).

Büdingen: Weißer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Leichte Verletzungen trug am Montagabend (06.05.2024) gegen 20:40 Uhr eine 22-jährige aus Büdingen bei einem Verkehrsunfall davon. Auf der B457 war sie mit ihrem Ford Ka von Büdingen nach Büches unterwegs. Ein entgegenkommender weißer Kleinwagen geriet in einer Linkskurve auf die Fahrspur der jungen Frau, sodass diese mit ihrem Ford in den Straßengraben ausweichen musste, um den Zusammenstoß zu vermeiden. Der weiße Kleinwagen fuhr weiter. Der Sachschaden am Ford der Büdingerin beläuft sich auf 4.000 EUR. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und geht derzeit Hinweisen nach, wonach es sich bei dem weißen Kleinwagen um einen Fiat 500 gehandelt haben könnte. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 zu wenden.

Reichelsheim: Dieseldiebe unterwegs

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag (04.05.2024), 16:30 Uhr bis Montag (06.05.2024), 06:45 Uhr aus mehreren Baustellenfahrzeugen circa 420 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Die Fahrzeuge parkten in Reichelsheim in der Neugasse, unweit des Hundesportvereins. Der Schaden wird auf knapp 700 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

