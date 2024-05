Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Betrüger mit Schockanruf erfolgreich + Blitz-Einbruch mit hohem Schaden + Einbruch in Tankstelle + Mit Messer Alkohol gefordert + Wahlplakat beschmiert + Mit Leitplanke kollidiert, Pkw fängt Feuer +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Eine 81-jährige Frau aus Bad Vilbel erhielt am Samstag (04.05.2024) gegen 15:00 Uhr einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer ließ die Geschädigte glauben, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine drohende Untersuchungshaft abzuwenden, müsse eine Kautionszahlung geleistet werden. Die Dame wurde in dem fast drei Stunden andauernden Telefongespräch durch den Täter dazu gebracht Schmuck, Gold und Bargeld im Wert von circa 37.000 EUR in die "Alte Straße" in Bad Vilbel zu bringen und dort einem angeblichen Polizisten zu übergeben. Erst später flog der Betrug auf. Die Übergabe in der "Alte Straße" in Bad Vilbel erfolgte gegen 17:45 Uhr. Zu der männlichen Person, die die Wertgegenstände entgegennahm, kann lediglich gesagt werden, dass sie eine schwarze "Corona-Maske" trug. Zeugen, die die Übergabe der Wertsache beobachteten und Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu wenden. Die Polizei rät dazu, am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu erteilen. Durch die Polizei werden telefonisch keine Fragen zu möglichen Geldzahlungen gestellt. Versichern Sie sich, dass Sie wirklich mit einem Polizisten sprechen, in dem Sie ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110 kontaktieren. Stellen Sie zuvor sicher, dass Sie das Gespräch mit dem Anrufer auch wirklich beendet und den Hörer aufgelegt haben.

Ortenberg: Blitz-Einbruch mit hohem Schaden

Zwei Minuten brauchten Einbrecher in der Nacht zu Montag (06.05.2024) für einen Einbruch in eine Tankstelle im Ortenberger Stadtteil Selters. Um 01:13 Uhr zerstörten zwei Täter mit brachialer Gewalt eine Fensterscheibe und gelangten so in den Verkaufsraum der Tankstelle. Abgesehen hatten sie es auf Zigaretten. Mehrere Stangen in einem Gesamtwert von circa 20.000 EUR verstauten die Unbekannten in einem mitgebrachten Bettlaken und flüchteten um 01:15 Uhr mit einem dunklen Pkw, der auf dem Tankstellengelände abgestellt war, in unbekannte Richtung. Es handelte sich um zwei männliche Täter, die schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskiert waren. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Tat in der Klosterstraße beobachtetet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht gesehen haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Büdingen: Einbruch in Tankstelle

Am Samstag (04.05.2024) drangen Unbekannte kurz vor 02:30 Uhr durch die Seitenscheibe des Kassenbereichs in eine Tankstelle in Büdingen/Büches ein. Die Täter, mindestens zwei dunkelgekleidete Personen, erbeuteten Zigaretten im Wert von 12.000 EUR. Bereits nach wenigen Minuten flüchteten die Einbrecher von der Frankfurter Straße aus mit einem dunklen Pkw in Richtung des Ortsausgangs nach Bleichenbach. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen acht bis zehn Jahre alten BMW mit HG-Kennzeichen handeln könnte und fragt deshalb: Wer hat die Täter vor, während oder nach der Tat gesehen? Wem ist in der Nacht ein solches Fahrzeug aufgefallen? Hinweise können der Polizei unter Tel. 06031 6010 gegeben werden.

Bad Nauheim: Mit Messer Alkohol gefordert

Ein 52-jähriger Mann aus Bad Nauheim betrat am Sonntag (05.05.2024) gegen 23:15 Uhr mit gezogenem Messer eine Gaststätte in der Bad Nauheimer Hauptstraße. Er forderte Alkohol. Der Bedienung und dem einzigen Gast gelang es, in die Küche zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Die rasch vor Ort eingetroffenen Streifen stellten den Mann beim Verlassen des Lokals und nahmen ihn fest. Wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes blieb der Täter über Nacht im Gewahrsam der Friedberger Polizei. Weitere Ermittlungen erfolgen im Laufe des Montags.

Rosbach: Wahlplakat beschmiert

Unbekannte beschmierten im Rosbacher Stadtteil Rodheim im Wirrweg ein Wahlplakat der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" zur anstehenden Europawahl mit schwarzer Farbe. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum von Freitag (03.05.2024), 0:00 Uhr bis Samstag (04.05.2024), 11:00 Uhr, Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise können bei der Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 gegeben werden.

Bad Nauheim: Hakenkreuz aus Paketaufklebern

Am Bahnhofsgebäude in Bad Nauheim klebten Unbekannte auf einer Fensterscheibe auf einer Fläche von circa 30 cm x 30 cm mit mehreren Paketaufklebern ein Hakenkreuz auf. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag (02.05.2024), 18:10 Uhr bis Freitag (03.05.2024), 07:00 Uhr. Die Aufkleber konnten nach der Anzeigenaufnahme wieder entfernt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Zeit von Freitag (03.05.2024), 05:00 Uhr bis Sonntag (05.05.2024), 21:30 Uhr drangen Einbrecher durch ein Fenster im Obergeschoss in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Vilbel ein. Der Tatort befindet sich in der Odenwaldstraße. Zwar durchsuchten die Täter sämtliche Räume, doch konnte bislang nicht festgestellt werden, dass etwas fehlte. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Altenstadt: Wohnmobile aufgebrochen

Auf zwei Wohnmobile hatten es Unbekannte in Altenstadt in der Zeit von Samstag (04.05.2024), 18:00 Uhr bis Sonntag (05.05.2024), 18:45 Uhr abgesehen. In der Helmershäuser Straße brachen sie die Seitentür eines weißen Wohnmobils der Marke Fiat auf und erbeuteten unter anderem ein Fernsehgerät, ein Ladegerät und einen Werkzeugkoffer. Auch bei einem weiteren Fahrzeug der Marke Fiat knackten die Täter die Tür. Hier stahlen sie einen Stromumwandler, Zigarettenstangen, eine Angelkiste und ein Navi. Die Polizeistation Büdingen bittet um Hinweise zur Tat unter Tel.: 06042 96480.

Karben: Mit Fiat überschlagen und leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug am frühen Samstagmorgen (04.05.2024) gegen 01:20 Uhr ein 19-jähriger aus Karben davon, als er mit seinem Fiat Punto auf der L3205 von der Straße abkam. Der junge Mann war unterwegs von Niederdorfelden nach Rendel, als er aus bislang nicht bekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw überschlug sich mehrfach. Ein Rettungswagen brachte den 19-jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei dem Alleinunfall wurden zudem ein Stromzaun und ein Leitpfosten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 EUR.

Ober-Mörlen - A5: Mit Leitplanke kollidiert, Pkw fängt Feuer

Eine 25-jährige Frau aus Gießen verlor am Samstag (04.05.2024) kurz vor 13:30 Uhr bei einem Bremsmanöver auf der A5 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfall ereignete sich auf der A5 in südlicher Richtung zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg. Die Gießenerin befand sich mit ihrem Peugeot 206 auf dem mittleren der drei Fahrstreifen, als vom rechten Fahrstreifen ein 39-jähriger Mann aus Bad Nauheim mit seinem Ford Fiesta auf den mittleren Streifen wechselte. Hierdurch musste die Frau das Bremsmanöver einleiten, an dessen Ende die Kollision mit der Leitplanke stand. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Peugeot und dem Ford kam es nicht. Die Peugeot-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus vorgestellt werden. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Motorbereich entwickelte sich ein Brand, den die hinzugerufene Feuerwehr löschte. Der rechte Fahrstreifen war für gut 45 Minuten gesperrt.

Karben: Skoda geknackt

Im Karbener Stadtteil Okarben schlug ein unbekannter Täter im Zeitraum von Samstag (04.05.2024), 17:30 Uhr bis Sonntag (05.05.2024), 11:15 Uhr eine Scheibe eines schwarzen Skoda Fabia ein. Der Wagen parkte in Höhe der Anschrift "Am Tiefen Born 3". Aus dem Innenraum des Fahrzeugs stahl der Täter einen Laptop der Marke HP, eine Jack Wolfskin-Jacke und eine Sonnenbrille der Marke Ray-Ban. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

