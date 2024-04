FW-Kiel: Feuer im Kieler Schrotthandel

Kiel (ots) - Am 06.04.24 gegen 01.00 Uhr nachts wurde die IRLS Mitte auf ein Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Kiel-Russee in der Rendsburger Landstraße informiert. Dort sollten Flammen aus dem Gebäude schlagen. Daraufhin wurden sofort der Löschzug der Hauptwache und die Freiwillige Feuerwehr ...

mehr