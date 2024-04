Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in Kiel Wik Feldstraße

Kiel (ots)

Gegen 23:15 Uhr wurde die Integrierte Regionalleitstelle Mitte über ein Feuer in der Feldstraße in Kiel informiert, der Anrufer meldete schwarzen Rauch aus einer Wohnung, in der sich anscheinend noch Personen befinden. Sofort wurde der Löschzug der Hauptwache mit Kräften der Nordwache sowie des Rettungsdienstes zu der Adresse alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass das Feuer bereits durch Anwohner gelöscht wurde, es brannte Unrat auf dem Laubengang. Letzte Glutnester wurden mit Kleinlöschgerät abgelöscht und die umliegenden Wohnungen wurden kontrolliert. Mehrere Personen hatten Brandrauch eingeatmet und wurden Rettungsdienstlich betreut, jedoch wollte keiner der betroffenen in einem Krankenhaus behandelt werden. Somit konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren und die Einsatzkräfte nach ca. 1 Std den Einsatzort verlassen. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte des Löschzuges der Haupt- und Nordfeuerwache, sowie des Rettungsdienstes.

