Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Arbeitsreiche Nacht für die Kieler Feuerwehr

Feuer in leerstehendem Gebäude in Kiel-Russee

Kiel (ots)

Am 06.04.24 gegen 01.00 Uhr nachts wurde die IRLS Mitte auf ein Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Kiel-Russee in der Rendsburger Landstraße informiert. Dort sollten Flammen aus dem Gebäude schlagen.

Daraufhin wurden sofort der Löschzug der Hauptwache und die Freiwillige Feuerwehr Kiel-Russee alarmiert. Da das Gerätehaus der Feuerwehr Russee in unmittelbarer Nähe zum Brandobjekt war, konnte nach kürzester Zeit eine Rückmeldung gegeben und mit der Brandbekämpfung begonnen werden.

Es stellte sich heraus, dass es im 1. Obergeschoss des Gebäudes brannte. Für die Brandbekämpfung wurden ein Strahlrohr im Innenangriff und ein Strahlrohr über eine Drehleiter eingesetzt. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Russee und des Rettungsdienstes für 70 Minuten im Einsatz.

Noch während der Nachlöscharbeiten kam es zu einer weiteren Feuermeldung aus Kiel-Mettenhof. Hier brannten Gegenstände auf einem Balkon. Diese konnten innerhalb kurzer Zeit durch Kräfte der Ostwache und der Freiwilligen Feuerwehr-Suchsdorf abgelöscht werden.

Zu den Brandursachen und einer Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell