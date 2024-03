POL-HS: Bargeld aus Pkw gestohlen

Heinsberg-Schafhausen (ots) - Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag (15. März), 16 Uhr, und Sonntagmorgen (17. März), 10.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem in der Theresienstraße gelegenen Einfamilienhaus und durchsuchten es anschließend nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

