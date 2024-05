Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Lkw rollt gegen Hauswand + Nachtrag zur Pressemeldung "Stolpersteine beschmutzt" + Einbrüche in zwei Wohnhäuser + Scheibe zerstört und Säulen beschmiert +

Friedberg (ots)

Friedberg: Lkw rollt gegen Hauswand

Ein Sachschaden von 9.000 EUR entstand am Donnerstag (02.05.2024) kurz nach 10:00 Uhr, als ein Lkw in der Fauerbacher Straße in Friedberg rückwärts gegen ein gegenüberliegendes Wohngebäude rollte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer vergessen, beim Verlassen des Lkw die Feststellbremse zu betätigen. Der Lkw war weiterhin fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt.

Nidda: Nachtrag zur Pressemeldung "Stolpersteine beschmutzt"

Nachdem bei mehreren Stolpersteinen in Nidda nach Reinigungsaktionen der Verdacht bestand, dass die Steine vorsätzlich erneut beschmutzt worden sein könnten (siehe Pressemitteilung vom 29.04.2024), ergaben die Ermittlungen der Polizei, dass die entstandenen Veränderungen auf chemische Reaktionen im Zusammenhang mit bestimmten Reinigungsmitteln zurückzuführen sind.

Bad Vilbel: Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Am Donnerstag (02.05.2024) drangen Einbrecher in den frühen Morgenstunden gegen 03:35 Uhr in ein Reihenhaus in der Johannes-Gutenberg-Straße in Bad Vilbel ein. Hierbei gelang es ihnen die Hauseingangstür zu öffnen. Im Haus erbeuteten sie unter anderem eine Geldbörse und eine Kamera. In der gleichen Nacht überwanden sie auch die Hauseingangstür eines anderen Wohnhauses in der Johannes-Gutenberg-Straße. Dort stahlen die Täter neben einer Geldbörse unter anderem auch eine Handtasche. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu wenden.

Friedberg: Scheibe zerstört und Säulen beschmiert

Unbekannte zerstörten am Donnerstag (02.05.2024) gegen 01:45 Uhr die Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Schulze-Delitzsch-Straße in Friedberg. Außerdem wurden drei Säulen an der Außenseite des Gebäudes mit Farbe beschmiert. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

