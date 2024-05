Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Betrunken mit Radlader unterwegs + Vandalismus "Im Rosengarten" + Schwerverletzt bei Unfall mit Quad + Einbruch in Bürogebäude + Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden + Pkw prallt gegen Baum +

Büdingen: Betrunken mit Radlader unterwegs

Nicht ganz alltäglich war die Feststellung einer Streife der Polizeistation Büdingen am Montag (29.04.2024) gegen 01:15 Uhr in der Büdinger Bahnhofstraße. Aus Richtung Berliner Straße kam den Beamten entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung im Kreisel ein Radlader entgegen. Auf dem Parkplatz einer Bar führten die Polizisten eine Kontrolle durch. Der Radler war mit zwei Personen besetzt. Der Verdacht, dass der Fahrer, ein 39-jähriger Mann aus Büdingen, unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde durch einen Atemalkoholvortest bestätigt. Dieser ergab einen Wert von 2,29 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme auf der Polizeistation sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol.

Bad Vilbel: Vandalismus "Im Rosengarten"

Im Zeitraum von Dienstag (30.04.2024), 20:00 Uhr bis Mittwoch (01.05.2024), 08:00 Uhr wüteten Unbekannte in Bad Vilbel in der Straße "Im Rosengarten". An mehreren geparkten Pkw rissen die Täter die Kennzeichenschilder ab und beschädigten dadurch die Fahrzeuge. Die Schilder blieben vor Ort zurück. Außerdem warfen sie mit Steinen gegen Türen und Fensterscheiben zweier Bürogebäude. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 20.000 EUR beziffert. Die Polizeistation Bad Vilbel nimmt Hinweise zu den Tätern telefonisch unter 06101 54600 entgegen.

Bad Vilbel: Schwerverletzt bei Unfall mit Quad

Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Quad ereignete sich am Mittwoch (01.05.2024) kurz nach 11:00 Uhr auf der Frankfurter Straße in Bad Vilbel. Als ein 32-jähriger Mann aus Bad Vilbel mit seinem Peugeot 207 von der Frankfurter Straße nach links in die Querstraße abbiegen wollte, setzte ein 24-jähriger Mann aus Kriftel mit seinem in gleicher Richtung fahrenden Quad zu einem Überholmanöver an. Dabei kollidierte er mit dem abbiegenden Pkw. Der Krifteler wurde von seinem Quad gegen eine Hauswand geschleudert und musste anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Geschätzt wird der Sachschaden auf 7.000 EUR.

Bad Nauheim: Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Donnerstag (25.04.2024), 16:00 Uhr bis Dienstag (30.04.2024), 11:00 Uhr Zutritt zu einem Bürogebäude in der Küchlerstraße in Bad Nauheim. In mehreren Büroräumen erbeuteten die Täter Elektronikartikel. Eine vollständige Auflistung der gestohlenen Gegenstände liegt noch nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen im genannten Tatzeitraum gesehen haben, werden gebeten sich an die Polizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Auf der Bundesstraße 3, an der Kreuzung zum Karbener Stadtteil Kloppenheim, kam es am Dienstag (30.04.2024) gegen 17:20 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Skoda Fabia und einem Daimler. Der Fahrer des Skoda, ein 19-jähriger Mann aus Bad Vilbel, übersah nach derzeitigem Ermittlungsstand aus Richtung Ober-Erlenbach kommend die für ihn geltende rote Ampel, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Daimler einer 76-jährigen Frau aus Karben kam, die aus Richtung Klein-Karben kommend nach links nach Kloppenheim abbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus untersucht werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 EUR.

Nidda: Pkw prallt gegen Baum

Am Donnerstag (02.05.2024) kam ein 59-jähriger Mann aus Gedern mit seinem Renault Zoe auf der Landstraße 3185 zwischen den beiden Niddaer Stadtteilen Michelnau und Ober-Lais von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Fahrer einem Reh auszuweichen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die genau Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Landstraße war etwa zwei Stunden lang gesperrt.

