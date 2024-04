Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Überfall mit Schusswaffe - Zeugen gesucht + Stolpersteine beschmutzt + Zusammenstoß zwischen Pkw und Rad + Unfall mit Segway + Serie von Sachbeschädigungen + Grablichter gestohlen +

Friedberg (ots)

Ranstadt: Überfall mit Schusswaffe - Zeugen gesucht

Am Freitag (26.04.2024) betrat ein maskierter Mann um 12:24 Uhr einen Schreibwarenladen in der Bahnhofstraße in Ranstadt. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er die Betreiberin des Ladens auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die 57-jährige Frau legte daraufhin das Geld auf den Tresen. Der Täter steckte es ein und verließ den Laden wieder. Er flüchtete in Richtung Bahnhof. Die Betreiberin, die sich zur Tatzeit alleine im Laden befand, blieb unverletzt. Die exakte Höhe des geraubten Bargeldes ist derzeit noch nicht bekannt. Der Täter wird als circa 185 cm groß und schlank beschrieben. Er hat dunkelbraune Augen, vermutlich dunkelbraune oder graue Haare und wird auf Mitte 50 Jahre geschätzt. Außerdem soll der Täter mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Der Unbekannte trug eine schwarze, gestrickte Skimaske, schwarze Handschuhe mit neongrünen Streifen, eine schwarze Jacke mit roten Streifen an den Ärmeln, eine dunkelgraue oder schwarze Hose und dunkle Schuhe. Neben der Pistole führte er eine weiße Geschenktüte mit schwarz-brauner Beschriftung und schwarzem Kordel als Tragegriff mit sich. Die Kriminalpolizei fragt daher: Wer kann Angaben zum Täter machen? Wer hat am Freitag vor oder nach der Tat in Ranstadt eine Person gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise können telefonisch an die Kripo Friedberg unter 06031 6010 gegeben werden.

Nidda: Stolpersteine beschmutzt

Mitglieder des Vereins "Jüdisches Museum" reinigten in Vorbereitung auf die Wiedereröffnung des Jüdischen Museums in Nidda sogenannte "Stolpersteine", die in Erinnerung an ermordete Juden in den Gehweg der Schloßgasse vor einem ehemaligen Wohnhaus einer jüdischen Familie eingelassen sind. Am Sonntag (21.04.2024) stellte man fest, dass die Steine stark verunreinigt waren und polierte sie nochmals. Als die Stolpersteine am Freitag (26.04.2024) erneut stark verschmutzt waren, erhärtete sich der Verdacht, dass Unbekannte eine Flüssigkeit auftrugen, die zur Verunreinigung führte. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Gedern: Zusammenstoß zwischen Pkw und Rad

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es am Samstag (27.04.2024) gegen 13:30 Uhr auf der Bundesstraße 275 bei Gedern. Eine 30-jährige Frau aus Gelnhausen befuhr mit ihrem Seat Ibiza die Bundesstraße aus Richtung Gedern kommend in Richtung Hartmannshain. Ein 77-jähriger Radfahrer aus Gedern, der aus Richtung Ober-Seemen kommend auf dem Vulkanradweg fuhr, wollte die B275 überqueren, missachtete aber die Vorfahrt des Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann aus Gedern in eine Klinik. Die Fahrerin des Seat blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft auf 1.100 EUR.

Bad Nauheim: Unfall mit Segway

Ein 12-jähriges Mädchen befuhr am Samstag (27.04.2024) gegen 19:30 Uhr mit ihrem Segway den Fußgängerweg, der in Höhe der Hermann-Ehlers-Straße in Bad Nauheim in den Bürgersteig der Blumenstraße mündet. Vom Bürgersteig fuhr das Kind auf die Blumenstraße und kreuzte dadurch den Fahrtweg eines Opel Meriva. Es kam dadurch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Mädchen trug leichte Verletzungen davon. Der Opel-Fahrer, ein 49-jähriger Bad Nauheimer, blieb unverletzt. Allerdings stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,73 Promille, sodass die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitete. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 EUR.

Bad Nauheim: Serie von Sachbeschädigungen

Insgesamt elf Anzeigen wegen Sachbeschädigung nahm die Polizeistation Friedberg am Samstag (27.04.2024) in Bad Nauheim auf. Drei Personen zogen ab etwa 01:00 Uhr von der Rotdornstraße über den Lee Boulevard in die Paul-Ehrlich-Straße und von dort weiter in die Albert-Einstein-Straße und die Steinfurther Straße bis zur Shell-Tankstelle. Sie zerstörten dabei vor mehreren Grundstücken aufgestellte Dekoartikel und beschädigten Kennzeichenschilder von geparkten Fahrzeugen. Zeugen beobachteten zwei Männer und eine Frau. Der Haupttäter wird als 20 - 25 Jahre alt, circa 180 cm groß mit kurzen dunklen Haaren und einem circa 3 - 4 cm großen, schlangenähnlichen Tattoo an der rechten Augenbraue oder Schläfe beschrieben. Er trug dunkle Kleidung mit Kapuze und einen Rucksack. Laut Zeugen könne es sich um einen Ukrainer handeln. Die Frau wird ebenfalls auf 20 - 25 Jahre alt geschätzt. Sie hatte lange blonde Haare, trug einen hellen Pelzmantel und sprach Deutsch. Die dritte Person kann lediglich als männlich und 20 - 25 Jahre alt beschrieben werden. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, die die Personen kennen oder Hinweise zu den Taten geben können, sich telefonisch zu melden (06031 601).

Friedberg: Einstieg durch Terrassentür

Unbekannte nutzten am Freitag (26.04.2024) in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr aus, dass die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wassergasse in Friedberg zwar ge- jedoch nicht verschlossen war. Durch die Terrassentür stiegen die Täter ein. In der Wohnung erbeuteten sie einen Laptop und ein Mobiltelefon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Friedberger Polizei unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Einbruch in Reihenhaus

Vermutlich durch die Hauseingangstür drangen Unbekannte am Freitag (26.04.2024) in der Zeit von 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr in ein Reihenhaus in der Bad Vilbeler Paul-Ehrlich-Straße ein. Die Täter stahlen unter anderem Bargeld und eine Handtasche. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Grablichter gestohlen

Am Freitag (26.04.2024) beobachtete eine Zeugin gegen 17:40 Uhr einen Mann auf dem Friedberger Hauptfriedhof, wie er vier LED-Lichter vom Grab eines Kindes stahl. Als die Zeugin den unbekannten Mann ansprach, versuchte dieser die Frau zu schlagen. Der Frau gelang es auszuweichen. Danach entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Gebrüder-Lang-Straße / Mühlweg. Der Täter wird als circa 60 - 70 Jahre alt, etwa 175 cm groß, mit dickem Bauch und gebräuntem Teint beschrieben. Er hatte kurze graue Haare, trug eine schwarze Jacke, ein blaues Shirt sowie eine schwarze Hose und sprach mit osteuropäischem Akzent. Außerdem führte er eine weiße Plastiktüte mit grüner Aufschrift mit sich, in der er das Diebesgut verstaute. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und versuchter Körperverletzung. Unter Tel.: 06031 6010 können sich Zeugen des Vorfalls bei der Polizeistation Friedberg melden.

Bad Vilbel: Schulkiosk aufgebrochen

Auf den Kiosk der John-F.-Kennedy-Schule in Bad Vilbel hatten es Unbekannte am Freitagabend (26.04.2024) abgesehen. Gegen 23:40 Uhr versuchten sie zunächst eine Zugangstür gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, zerstörten die Täter eine Fensterscheibe und stiegen in den Kiosk ein. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter Beute machten. Der Sachschaden wird auf 1.500 EUR beziffert. Die Polizeistation Bad Vilbel ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Gedern: Mann schläft betrunken auf Fahrersitz - Unfallstelle gesucht

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am frühen Freitagmorgen (26.04.2024) gegen 04:40 Uhr auf der Landstraße 3193 zwischen Gedern / Wenings und Kefenrod / Bindsachsen einen verunfallten Pkw. Eine Streife der Polizeistation Büdingen konnte auf dem Fahrersitz des schwarzen Skoda Fabia einen 29-jährigen Mann aus Büdingen schlafend antreffen. Die Polizisten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Zudem besitzt der Büdinger derzeit keine gültige Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten außerdem zwei Plastiktütchen mit Anhaftungen von Amphetamin. Die Besatzung eines Rettungswagens nahm den mutmaßlichen Fahrer in Augenschein. Er war unverletzt. Der schwarze Skoda wies an der Fahrzeugfront und der linken Fahrzeugseite deutliche Unfallschäden auf, die auf 2.000 EUR geschätzt werden. Des Weiteren fanden die Ordnungshüter auf der Rückbank des Pkw eine Warnbarke. Auf der Polizeistation Büdingen führte ein Arzt beim 29-jährigen eine Blutentnahme durch. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die genaue Unfallstelle konnte noch nicht lokalisiert werden. Daher bittet die Polizei Zeugen, die den schwarzen Skoda Fabia in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fahrend gesehen haben oder die Unfallstelle kennen, sich telefonisch auf der Station in Büdingen zu melden (06042 96480).

Altenstadt: Scheibe eingeschlagen

Die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen Seat Alhambra wurde am Sonntag (28.04.2024) in der Zeit von 0:00 Uhr bis 09:15 Uhr durch einen Unbekannten eingeschlagen. Das Fahrzeug parkte in Altenstadt / Lindheim in der Straße "Vor der Au". Die Polizeistation Büdingen erbittet Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell