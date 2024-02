POL-NE: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Neuss (ots) - An der Straße "Am Rennbahnpark" in Neuss schlugen Unbekannte am Mittwoch (14.02.), zwischen 08:45 Uhr und 14:20 Uhr, eine Scheibe eines geparkten Fahrzeuges ein. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Ebenfalls in Neuss verschaffte sich ein Unbekannter an der Stresemannallee Zugang zu einem Lkw. Gegen circa 13:30 und 13:35 Uhr stellte ein 23 Jahre alter Mann seinen Lkw in einer Parkbucht ab. Eine ...

