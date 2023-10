Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach Angriff auf Frau in Rostock festgenommen

Rostock (ots)

Nachdem eine 40-jährige Frau von ihrem ehemaligen Lebensgefährten angegriffen und verletzt worden sein soll, ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

Zeugen informierten die Polizei am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr über eine Frau, die in der Rostocker Südstadt in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Lomonossowstraße um Hilfe bat. Im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen gab die 40-Jährige an, von ihrem Ex-Lebensgefährten nach einem Streit angegriffen und leicht verletzt worden zu sein. Der 41-jährige deutsche Tatverdächtige konnte kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten in der Wohnung vorläufig festgenommen werden. Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden Spuren gesichert, die jetzt ausgewertet werden müssen.

Die Hintergründe der Tat sowie der Tathergang sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

