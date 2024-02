Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch und Einbruchsversuch

Neuss / Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (14.02.) kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr im Neusser Stadtteil Rosellen zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Hardenbergstraße. Unbekannte kletterten auf den Balkon und schlugen augenscheinlich die Scheibe der Balkontür ein. Sie gelangten in die Wohnung und durchwühlten ein Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Meerbuscher Ortsteil Lank-Latum blieb es am Mittwoch (14.02.), zwischen 18:07 Uhr und 18:15 Uhr, bei einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Heidbergdamm". Indem sie Latten aus einem Gartenzaun herausbrachen, verschafften sich zwei unbekannte Tatverdächtige zunächst Zugang zum Grundstück. Anschließend versuchten sie, die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: männlich, helle Bekleidung mit Basecap, kurz geschnittener Bart, circa 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß, mitteleuropäischer Teint. Person 2: männlich, helle Bekleidung (Einteiler mit dunklem Reißverschluss und aufgezogener Kapuze), circa 180 cm groß und schlank.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

