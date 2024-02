Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Neuss

Neuss (ots)

An der Straße "Am Rennbahnpark" in Neuss schlugen Unbekannte am Mittwoch (14.02.), zwischen 08:45 Uhr und 14:20 Uhr, eine Scheibe eines geparkten Fahrzeuges ein. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Ebenfalls in Neuss verschaffte sich ein Unbekannter an der Stresemannallee Zugang zu einem Lkw. Gegen circa 13:30 und 13:35 Uhr stellte ein 23 Jahre alter Mann seinen Lkw in einer Parkbucht ab. Eine Zeugin konnte beobachten wie ein Mann aus Richtung des Obertorwegs auf den LKW zuging, die Fahrertür öffnete und einen Rucksack entwendete. Der Tatverdächtige lief daraufhin in Richtung Obertorweg. Dieser sei circa 165 bis 170 Zentimeter groß gewesen, habe schwarze, etwas längere und fülligere Haare, trug schwarze Schuhe, eine Cargohose und schwarze Oberbekleidung und kann auf circa 35 bis 40 Jahre geschätzt werden.

Ein Mann aus Werneck hörte am Mittwoch, gegen 22:20 Uhr, eine Alarmanlage und fand sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Selikumer Straße beschädigt vor. Unbekannte Tatverdächtige haben nach ersten Ermittlungen eine Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich der mutmaßliche Tatverdächtige in Richtung Stadthalle entfernte. Dieser soll eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack getragen haben. Die eingesetzte Polizei konnte an der Örtlichkeit zwei weitere beschädigte Fahrzeuge feststellen. Auch hier wurde jeweils eine Seitenscheibe der Pkws eingeschlagen. Es wurde ein Laptop sowie eine Brille entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen. Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Autoaufbrecher gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. Eine Scheibe ist kein großes Hindernis und schnell eingeschlagen. Oder sie nutzen das "keyless-go" System indem sie die Funkwellen mit elektronischen Geräten verlängern.

