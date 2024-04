POL-WE: + Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden + Polizei löscht Brand + Alarmanlage schreckt Einbrecher ab + Kombi nicht mehr fahrbereit +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Wölfersheim: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwochabend (24.04.2024) an der Kreuzung der Bundesstraßen 455 und 489 beim Wölfersheimer Ortsteil Berstadt. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich gegen 20:20 Uhr als die dortige Ampel nicht in Betrieb war. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Vorfahrtsregelung durch die aufgestellten Verkehrszeichen. Ein 40-jähriger Mann aus Wölfersheim, der mit seinem Ford Transit auf der B455 aus Richtung Echzell kommend in Richtung Berstadt unterwegs war, missachtete dabei die Vorfahrt eines Skoda Fabia, der aus Richtung Utphe kommend auf der B489 in Richtung Wölfersheim fuhr. Fahrzeugführer des Skodas war ein 22-jähriger Butzbacher. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 22.000 EUR geschätzt. Beim Unfall erlitt der Transit-Fahrer leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,42 Promille, weshalb sich eine Blutentnahme auf der Polizeistation Friedberg anschloss. Gegen den 40-jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Bad Vilbel: Polizei löscht Brand

Eine aufmerksame Streife der Polizeistation Bad Vilbel bemerkte am Mittwoch (24.04.2024) gegen 15:20 Uhr im Rahmen ihrer Streifenfahrt bei einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Fricke-Straße in Bad Vilbel eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch kam aus Richtung eines Balkons des dritten Obergeschosses. Von außen war zunächst nicht erkennbar, ob der Rauch aus der Wohnung kam oder die Ursache auf dem Balkon lag. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete und nicht klar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, öffneten die Beamten die Tür gewaltsam. In der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Hund, den die Streife sicher aus dem Gefahrenbereich bringen konnte. Ursache für die starke Rauchentwicklung war ein im Vollbrand stehender Tischgrill auf dem Balkon. Den Polizisten gelang es den Brand zu löschen und damit ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Die alarmierte Feuerwehr kontrollierte im Anschluss die Brandstelle und konnte Entwarnung geben. Wie sich der Tischgrill entzünden konnte, ist derzeit nicht bekannt. Die Wohnung ist weiter bewohnbar. Es wurde niemand bei dem Einsatz verletzt.

Rosbach: Alarmanlage schreckt Einbrecher ab

Auf ein Reihenhaus in Ober-Rosbach hatten es Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag (25.04.2024) abgesehen. Gegen 01:00 Uhr betraten sie das Grundstück in der Rodheimer Straße und versuchten durch ein Kellerfenster ins Haus zu gelangen. Vermutlich führte die auslösende Alarmanlage dazu, dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und ohne Beute flüchteten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum genannten Zeitpunkt gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Friedberg (Tel.: 06031 6010) zu melden.

Butzbach: Kombi nicht mehr fahrbereit

Im Butzbacher Stadtteil Wiesental kam es am Mittwochmorgen (24.04.2024) gegen 07:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem grauen Golf Kombi und einem roten VW Golf. Der Kombi-Fahrer, ein 67-jähriger Butzbacher, missachtete im Höhenweg die Vorfahrt der aus dem Josef-Singer-Weg mit ihrem roten Golf kommenden 23-jährigen Fahrerin aus Münzenberg. Nach jetzigem Stand blieben beide Personen unverletzt. Der Kombi ist nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 21.000 EUR.

