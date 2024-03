Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240320.1 Itzehoe: Detektiv erwischt Ladendiebinnen

Itzehoe (ots)

Am Dienstagnachmittag waren drei Frauen in einem Supermarkt in Itzehoe unterwegs und entwendeten gemeinsam diverse Waren. Ein Detektiv beobachtete sie dabei und alarmierte die Polizei.

Gegen 16.30 Uhr hielten sich drei weibliche Personen bei Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße auf. Sie luden diverse Artikel in ihre Taschen, Wert 140 Euro, bezahlten an der Selbstbedienungskasse jedoch nur einen geringen Teil der Produkte für zehn Euro. Diese Machenschaften beobachtete ein Ladendetektiv und stellte das Trio zur Rede. Bereitwillig gaben die Beschuldigten das Stehlgut heraus.

Gegenüber einer Streife räumten die Schwestern im Alter von 19, 26 und 32 Jahren den Diebstahl ein. Die kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf das Itzehoer Polizeirevier und werden sich wegen des Bandendiebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

